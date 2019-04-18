SPOR

Galatasaray VAR kayıtlarının açıklaması için bir bildiri daha yayınladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.04.2019 20:25 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, TFF'ye VAR kayıtlarının açıklaması için bir talepte daha bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada IFAB'ın, sarı-kırmızılı kulübe gönderdiği yazı da paylaşıldı.

Galatasaray VAR kayıtlarının açıklaması için bir bildiri daha yayınladı

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıklaması yönündeki talebini yineledi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, VAR kayıtlarının yayınlanamayacağına dair çeşitli mecralarda iddia, yorum ve haberlere yer verildiği hatırlatılarak, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB), kayıtların duyurulabileceği yönünde kulübe gelen yanıtı paylaşıldı.

Açıklamada, "Ekte, IFAB'ın kulübümüze verdiği resmi yanıta binaen, VAR kayıtlarının ilgili organizatör (TFF) tarafından yayınlanabileceğine dair belgeyi sunuyoruz. Kaldı ki eğitim amacının dışında VAR konuşmaları Hollanda, İspanya ve Avustralya liglerinde yayınlanmıştır. TFF'yi, VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamaya bir kez daha davet ediyoruz. Galatasaray Kulübü; TFF, MHK, UEFA ve IFAB nezdinde hakkını aramak için her türlü girişime devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün orijinalini de paylaştığı IFAB yanıtında ise şu görüşlere yer verildi:

"Sayın Mustafa Cengiz, 23 Ocak 2019 tarihli talebinize verdiğimiz yanıta istinaden belirtmek isteriz ki, maç yetkilileri, saha görevlileri ve VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayınlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir. Dikkatiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulunduAltın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!
Galatasaray'dan sürpriz transferGalatasaray'dan sürpriz transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray VAR tff IFAB

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaray'dan sürpriz transfer

PFDK derbi cezalarını açıkladı!

PFDK derbi cezalarını açıkladı!

Başkan transferi resmen açıkladı! 2 isim...

Başkan transferi resmen açıkladı! 2 isim...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray VAR kayıtlarının açıklaması için bir bildiri daha yayınladı

G.Saray'dan yeni VAR talebi! Belge yayınladılar

G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!

G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!

Altaylı Ulaş, Galatasaray'ın radarında

Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan Jailson paylaşımı

Ryan Donk'tan olay paylaşım

Galatasaray'ın Martin Odegaard'ı transfer etmek istediği iddia edildi

G.Saray'a Real Madrid'den transfer!

Galatasaray'da Feghouli ve Semih Kaya sakatlandı

G.Saray'da çifte sakatlık! Şoke eden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.