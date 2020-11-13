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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.11.2020 19:41 | Son Güncelleme

Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Ali Akman transferinde yarışıyor. 18’lik golcüyü kadrosuna katmak isteyen ezeli rakipler şartları zorluyor. Aslan'da Ayhan Akman transferde kilit isim olarak göze çarparken, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'dan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı!

Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan Ali Akman, Süper Lig'in devlerini peşine taktı.Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımının bu sezon 9. maçında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 8 gole direkt katkı sağladı.7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi.

GALATASARAY İÇİN AYHAN AKMAN KİLİT İSİM!

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Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. Galataaray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan Ayhan Akman'ın transferde kilit isim olacağı iddia edildi.Ayhan Akman'ın yeğeninin sarı-kırmızılılara imza atması konusunda ısrarcı davrandığı, sık sık genç oyuncuyla temas kurduğu belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU BABASIYLA GÖRÜŞTÜ!

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da sezon sonu serbest kalacak Ali için tüm şartları zorluyor. Belözoğlu, genç futbolcunun babasıyla konuştuğu öğrenilirken bu duruma Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve şaşırdığı ifade edildi. Sezon başında Mert Hakan Yandaş transferinde olduğu gibi yine ezeli rakibiyle rekabet içinde olan Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye özen gösterdiği gelen haberler arasında...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
galatasaraya gelir ise,bir ozan kabak gibi yurt dışına açılır,fb ye gelir ise bir alber potuk gibi yedek kulubesini eskidir.
yahu fb ye gitme ihtimali kırmızı kar yağmasından daha az:)))
Yavv he he alsın fener ne işe yarar 1 50 boyuyla
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