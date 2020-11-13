Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı!

Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan Ali Akman, Süper Lig'in devlerini peşine taktı.Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımının bu sezon 9. maçında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 8 gole direkt katkı sağladı.7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi.
Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. Galataaray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan Ayhan Akman'ın transferde kilit isim olacağı iddia edildi.Ayhan Akman'ın yeğeninin sarı-kırmızılılara imza atması konusunda ısrarcı davrandığı, sık sık genç oyuncuyla temas kurduğu belirtildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da sezon sonu serbest kalacak Ali için tüm şartları zorluyor. Belözoğlu, genç futbolcunun babasıyla konuştuğu öğrenilirken bu duruma Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve şaşırdığı ifade edildi. Sezon başında Mert Hakan Yandaş transferinde olduğu gibi yine ezeli rakibiyle rekabet içinde olan Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye özen gösterdiği gelen haberler arasında...
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