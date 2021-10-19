Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. maçlarına çıkacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın 3. hafta müsabakalarını oynayacak.

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Galatasaray, Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını ağırlayacak. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, grupta oynadığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Safiport ise İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak. Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.



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