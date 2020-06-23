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Galatasaray ve Fenerbahçe, Mario Mandzukic'in peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 19:58 | Son Güncelleme

İtalyan basınında yer bulan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Mario Mandzukic ile ilgileniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Mario Mandzukic'in peşinde

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic için yarıştığı iddia edildi. Al-Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Mario Mandzukic'in İtalya ya da Türkiye'ye kariyerine devam edeceği aktarıldı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Juventus'ta 4,5 yıl forma giydikten sonra Al-Duhail'ye imza atan Mario Mandzukic, Katar ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN MANDZUKİC BOMBASI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hırvat golcü ile ilgilendiği vurgulanırken, Mario Mandzukic'in İtalya'ya dönmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğu ifade edildi.Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'da daha fazla forma şansı bulacağı belirtilen Mandzukic'in buna rağmen İtalya'ya dönmeye daha sıcak baktığı aktarıldı.

MANDZUKİC MİLAN'A MI TRANSFER OLACAK?

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcı, transfer dönemindeki Katar kariyerini sonlandırmayı planlıyor. Zlatan Ibrahimovic'in ayrılığından sonra Mandukic'in sıradaki adresinin Milan olabileceği iddia edildi.

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