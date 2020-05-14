Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mert Çetin savaşı

Mert Çetin, Süper Lig'in iki büyüğünü karşı karşıya getirdi. Roma forması giyen milli stoper Mert Çetin için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe devrede. İşte Galatasaray ve Mert Çetin hamlesi...

TRANSFER SAVAŞI VAR

Koronavirüs sebebiyle gelecek sezonlara bakış açısı da bütçesi de değişen sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasında maliyeti düşük, genç ve kiralık isimlere ağırlık verecek. Mert Çetin de listenin başında bulunuyor. Galatasaray'ın yaklaşık bir yıldır peşinde olduğu 23 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübü Roma olumsuz cevap vermişti. Fakat Cimbom'un Mert Savaş aşkı bitmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Roma'da sadece beş maçta süre alabilen genç stoper için yeniden devrede. Zaten Roma da genç ismin kulübede oturup değer kaybetmemesi adına kiralamayı düşünüyor. Fazla süre alamamaktan dertli olan Çetin, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Fatih Terim faktörü de Galatasaray'ın transferdeki elini güçlendiriyor. Bu arada Galatasaray'da yeni sezon hazırlığında sadece Mert Çetin yok. Yerli pazarından Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için de ciddi mesafe alınmış durumda. Hatta yönetimin iki oyuncuyla da prensipte anlaşma sağladığı ve işi resmiyete dökmek için sezon sonunu beklediği ifade ediliyor.