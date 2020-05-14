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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mert Çetin savaşı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2020 19:13 | Son Güncelleme

Stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray, daha önce olumsuz cevap aldığı Mert Çetin'i kiralayabilmek için yeniden hamle yaptı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nde oynarken de istediği 23 yaşındaki ismi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralama konusunda öne geçti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mert Çetin savaşı

Mert Çetin, Süper Lig'in iki büyüğünü karşı karşıya getirdi. Roma forması giyen milli stoper Mert Çetin için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe devrede. İşte Galatasaray ve Mert Çetin hamlesi...

TRANSFER SAVAŞI VAR

Koronavirüs sebebiyle gelecek sezonlara bakış açısı da bütçesi de değişen sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasında maliyeti düşük, genç ve kiralık isimlere ağırlık verecek. Mert Çetin de listenin başında bulunuyor. Galatasaray'ın yaklaşık bir yıldır peşinde olduğu 23 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübü Roma olumsuz cevap vermişti. Fakat Cimbom'un Mert Savaş aşkı bitmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Roma'da sadece beş maçta süre alabilen genç stoper için yeniden devrede. Zaten Roma da genç ismin kulübede oturup değer kaybetmemesi adına kiralamayı düşünüyor. Fazla süre alamamaktan dertli olan Çetin, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Fatih Terim faktörü de Galatasaray'ın transferdeki elini güçlendiriyor. Bu arada Galatasaray'da yeni sezon hazırlığında sadece Mert Çetin yok. Yerli pazarından Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için de ciddi mesafe alınmış durumda. Hatta yönetimin iki oyuncuyla da prensipte anlaşma sağladığı ve işi resmiyete dökmek için sezon sonunu beklediği ifade ediliyor.

G.SARAY YENİDEN DEVREDE

Liglere Kovid-19 engeli gelse de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarış hız kesmiyor. Son olarak E-spor derbisinde karşı karşıya gelen çubuklu ile parçalı şimdi de transfer arenasında kora kor bir mücadele içinde. Fenerbahçe, Galatasaray'ın söz kestiği Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için devreye girince, sarı-kırmızılılardan kontra gecikmedi. Galatasaray da sarı-lacivertlilerin transferini bitirmek üzere olduğu Roma'nın stoperi Mert Çetin için hamle yaptı. Her iki takımın da henüz Gençlerbirliği'nde oynarken kadrosuna katmak için çabaladığı 23 yaşındaki stoper soluğu geçtiğimiz sezon İtalya'da almıştı.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE!

Ancak Roma'da sadece 5 maçta forma şansı bulunca tekliflere sıcak bakan Mert Çetin için ilk hamle Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, dev bir adımla Galatasaray'ın önüne geçti. İtalyan ekibiyle yoğun bir görüşme trafiğine giren Fenerbahçe, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiralamak konusunda Çizme ekibini ikna etti.

Kulüplerin detayları görüştüğü büyük bir sürpriz olmazsa transferin kısa sürede açıklanacağı öğrenildi. Roma'nın 3 milyon avroya kadrosuna kattığı millî stoper Mert Çetin için belirlediği satın alma ücreti hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sarı-lacivertlilerin, bir sezon için oyuncunun yıllık ücretini karşılayacağı ifade edildi. (Türkiye)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çağlar İngiltere'de 1 sezon hiç oynamadı, sonraki sezon banko 11 oyuncusu oldu. Bence Mert direkt yurtdışına giderek çok iyi bir iş yaptı. Roma gibi bir takımda ilk sezonunda 11'e yerleşmek onun için zaten kolay değildi. Buraya dönerse hem kariyer hem form grafiği düşer. Mutlaka takımında kalmalı. Şans gelecektir. GS'ın beğenmediği Koray Günter bile Milan'ın 1 puan gerisinde 8. sırada bulunan Hellas Verona'da ilk 11 oynuyor.
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