Galatasaray ve Kenan Karaman iddiasına yanıt

Galatasaray'ın radarında olan Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli yıldız Kenan Karaman için kulübü Bundesliga 2 takımı Fortuna Düsseldorf'tan açıklama geldi.

Sporx'in aktardığı habere göre, Düsseldorf'un yönetim kurulu üyeleri Uwe Klein ve Klaus Allofs, milli oyuncu için ortaya çıkan iddialara cevap verdiler.

"TEKLİF YOK"

Uwe Klein, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan için açıklamasında, "An itibariyle Kenan için bize gelen bir teklif yok" dedi.

Klaus Allofs ise Galatasaray iddiaları üzerine, "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ve kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi" dedi. Milli Takımımızla başarılı maçlar çıkaran Kenan Karaman için yaz aylarında 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu vardı. O dönemde hiçbir kulüp bu parayı önermedi.