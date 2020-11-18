ÖZET | Macaristan-Türkiye: 2-0

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Maç 2-0'lık Macaristan üstünlüğü ile sona erdi. MAÇ ÖZETİ 1' Karşılaşma başladı. 2' Macaristan sol kanattan yüklendi, savunmanın da müdahalesiyle top yandan auta gitti. 5' Milli Takım'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kaleci Dibuzs'ta kaldı. 7' Ozan Tufan, Siger'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem faulü verdi. 9' Macaristan'da Kalmar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten auta gitti. 10' Gruptaki diğer maçta Sırbistan, 10. dakikada Radonjic'in attığı golle Rusya karşısında 1-0 öne geçti. 12' Türkiye şu ana dek direkt bir şekilde hücum etmeye çalışıyor. 17' Macaristan sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. 18' Kalmar'ın kullandığı köşe vuruşunu Ozan Kabak kafasıyla bir kez daha kornere gönderdi. Macarlar bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 19' Kalmar'ın kullandığı köşe vuruşunu Kenan Karaman uzaklaştırdı.

21' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı. 22' Türkiye geriden oyun kurarken Mahmut iki stoperin arasına giriyor. 23' Şu ana dek iki takımın da birer isabetli şutu var. 24' Macaristan'ın şu ana dek %63'lük topla oynama üstünlüğü bulunuyor. 25' Sol kanattan son çizgiye inen Kenan'ın içeri çevirdiği topu Macar savunması uzaklaştırdı. 27' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'da kaldı. 29' Türkiye bu dakikalarda biraz daha fazla topa sahip oluyor. 31' Szalai'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Mahmut uzaklaştırdı. 32' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını Kenan eliyle kontrol etti. 38' Kenan'ın ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'un kucağında kaldı. 40' Caner'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan gelişine vurmayı denedi ama ıska geçti. 41' İrfan Can'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Macar savunması uzaklaştırdı. İLK YARI SONUCU: Macaristan 0-0 Türkiye