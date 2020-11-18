ÖZET | Macaristan-Türkiye: 2-0

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Maç 2-0'lık Macaristan üstünlüğü ile sona erdi.
1' Karşılaşma başladı.
2' Macaristan sol kanattan yüklendi, savunmanın da müdahalesiyle top yandan auta gitti.
5' Milli Takım'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kaleci Dibuzs'ta kaldı.
7' Ozan Tufan, Siger'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem faulü verdi.
9' Macaristan'da Kalmar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten auta gitti.
10' Gruptaki diğer maçta Sırbistan, 10. dakikada Radonjic'in attığı golle Rusya karşısında 1-0 öne geçti.
12' Türkiye şu ana dek direkt bir şekilde hücum etmeye çalışıyor.
17' Macaristan sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
18' Kalmar'ın kullandığı köşe vuruşunu Ozan Kabak kafasıyla bir kez daha kornere gönderdi. Macarlar bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
19' Kalmar'ın kullandığı köşe vuruşunu Kenan Karaman uzaklaştırdı.
21' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı.
22' Türkiye geriden oyun kurarken Mahmut iki stoperin arasına giriyor.
23' Şu ana dek iki takımın da birer isabetli şutu var.
24' Macaristan'ın şu ana dek %63'lük topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
25' Sol kanattan son çizgiye inen Kenan'ın içeri çevirdiği topu Macar savunması uzaklaştırdı.
27' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'da kaldı.
29' Türkiye bu dakikalarda biraz daha fazla topa sahip oluyor.
31' Szalai'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Mahmut uzaklaştırdı.
32' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını Kenan eliyle kontrol etti.
38' Kenan'ın ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'un kucağında kaldı.
40' Caner'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan gelişine vurmayı denedi ama ıska geçti.
41' İrfan Can'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Macar savunması uzaklaştırdı.
İLK YARI SONUCU: Macaristan 0-0 Türkiye
45' Ve karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45' Macaristan'da Zsolt Kalmar'ın yerine Tamas Cseri oyuna girdi.
45' Macaristan'da Norbert Könyves'in yerine Kevin Varga oyuna girdi.
46' Türkiye'de Mahmut Tekdemir rakibinin hızlı hücum fırsatını faulle kestiği için sarı kart gördü.
52' İkinci yarıda Macaristan topa daha fazla sahip oluyor.
54' Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten dışarı gitti.
55' Türkiye'de İrfan Can Kahveci'nin yerine Yusuf Yazıcı oyuna girdi.
57' Macaristan, David Siger'in 57. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
62' Mahmut'un ara pasına Hakan hareketlendi ama öncesinde ofsayta yakalandı.
63' Macaristan'da Nemanja Nikolic'in yerine Adam Gyurcso oyuna girdi.
67' Macaristan'da Varga'nın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Ozan Kabak uzaklaştırdı.
72' Yusuf'un ceza sahası içinden çektiği gelişine şutunu kaleci Dibusz kurtardı.
76' Kenan Karaman'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten auta gitti.
78' Deniz Türüç'ün sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdiği topu kaleci Dibusz çeldi.
83' Türkiye kalabalık Macar savunması karşısında boşluk arıyor.
85' Macaristan tüm hatlarıyla kapansa da orta blokta uyguladıkları presle Türkiye'yi rahatsız ediyor.
88' Takımımızda Mahmut Tekdemir oyundan çıkarken yerine giren isim Kaan Ayhan oldu.
90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
91' Macaristan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından kendi yarı sahasına kadar döndü. Süreyi eritmeye çalışıyorlar.
90+5 Kevin Varga, kalecimiz Mert Günok ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu.
MAÇ SONUCU: Macaristan 2-0 Türkiye
Macaristan'ın 11'i: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
Milli Takım'ın 11'i: Mert Günok - Nazım Sangare, Ozan Kabak, Merih Demiral, Caner Erkin - Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir - İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Cenk Tosun
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