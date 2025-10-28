SPOR

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte ismi bahis skandalına karışan Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarıyla Türk futbolu büyük bir skandalla sarsıldı. 152 hakemin bahis oynadığı tespit edilerek PFDK’ya sevk edildi. Üst klasman hakemler arasında Zorbay Küçük’ün de yer alması futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Küçük'ün ismi bahis skandalına karışırken yönettiği maçlar da gündem oldu. İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç...

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu’nda Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamada, 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildiği ortaya çıktı. Skandalın yankıları sürerken, TFF Hukuk Müşavirliği bu hakemleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

152 HAKEM PFDK’DA

TFF’nin resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca, futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynama” fiilinden dolayı 152 hakem disiplin kuruluna gönderildi. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi de yer alıyor. Skandal listede kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bulunması futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

ZORBAY KÜÇÜK DİKKAT ÇEKTİ

Sevk edilen hakemler arasında en çok konuşulan isimlerden biri Zorbay Küçük oldu. Süper Lig’de uzun süredir görev yapan Küçük’ün yönettiği son beş maçın da oldukça dikkat çekici olduğu belirtildi.

Zorbay Küçük’ün yönettiği son 5 maç:

-Kocaelispor 0–1 Samsunspor
-Başakşehir 0–0 Eyüpspor
-Rizespor 1–0 Gençlerbirliği
-Alanyaspor 0–1 Galatasaray
-Trabzonspor 2–0 Eyüpspor

Bu karşılaşmaların birçoğunda tartışmalı kararlar alınmış olması, bahis skandalı sonrası kamuoyunun dikkatini yeniden bu maçlara çevirdi.

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

18 Ekim 1992’de Adana’da doğan Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’ün oğlu. Adana Erkek Lisesi mezunu olan Küçük, Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2010 yılında hakemlik kariyerine başladı.

Küçük, Süper Lig’deki ilk maçını 2017-2018 sezonunda Trabzonspor–Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla yönetti. 2021 yılında FIFA kokartı almaya hak kazandı, ancak Nyon’daki test ve sınavlarda başarısız olunca UEFA organizasyonlarında görev alma hakkını geçici olarak kaybetti.

Zorbay Küçük, kamuoyunun hafızasında en çok 6 Mart 2022’de oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor maçında sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğramasıyla yer etmişti.

Bahis iddialarının ardından Zorbay Küçük’ün ve diğer hakemlerin disiplin sürecinin nasıl ilerleyeceği, Türk futbolunun geleceği açısından merakla bekleniyor.

