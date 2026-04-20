Galatasaray Volkan Demirel'in sonu oldu! Ortalık karıştı

Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel krizi büyüyor. Son 6 maçta galibiyet yok, taraftar tepkili. Galatasaray yenilgisi sonrası ayrılık iddiaları güç kazandı.

Galatasaray Volkan Demirel'in sonu oldu! Ortalık karıştı
Cevdet Berker İşleyen

Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi yeniden tartışmaya açıldı. Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası hem saha içindeki kötü gidişat hem de tribünlerin tepkisi, deneyimli teknik adamın geleceğini belirsiz hale getirdi.

6 MAÇTA 1 BERABERLİK

Başkent temsilcisi, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı son 6 maçta yalnızca 1 beraberlik alırken 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu tablo, ligde kalma mücadelesi veren ekipte endişeyi artırdı. Galatasaray maçında taraftarların istifa tezahüratları yapması ise krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Galatasaray Volkan Demirel in sonu oldu! Ortalık karıştı 1

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulanlara göre, alınan kötü sonuçların ardından Volkan Demirel ile yolların ayrılması güçlü bir ihtimal haline geldi. 7 Aralık 2025’te görevinden ayrılan ve 6 Mart 2026’da yeniden takımın başına geçen Demirel’in ikinci dönemi beklenen etkiyi yaratamadı.

Galatasaray Volkan Demirel in sonu oldu! Ortalık karıştı 2

KÜME DÜŞME RİSKİ KAPIDA

Gençlerbirliği, 30 hafta sonunda 25 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Ancak maç eksiği bulunan Kayserispor’un Gaziantep FK deplasmanında kazanması halinde başkent ekibi ateş hattına gerileyebilir. Kritik haftalara girilirken yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Gençlerbirliği Volkan Demirel son dakika galatasaray
