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Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.07.2020 18:47 | Son Güncelleme

Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırlamasıyla ilgili kararın iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı.

Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!

Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak olan yeni yabancı kuralının iptali için TFF Tahkim Kurulu’na başvurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tarık çamdalları, veysel sarıları, mehmet topuzları, alper potukları daha birçoğunu unutmadık. Yerli oyunculara şişme bedeller ödeyip yatmalarına tahammülü kalmamıştır türk futbolunun.
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