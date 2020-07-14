Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!

Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak olan yeni yabancı kuralının iptali için TFF Tahkim Kurulu’na başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

