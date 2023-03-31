Galatasaray yeni bir rekor kırabilir! Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...

Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyebilir. Milan'ın çok istediği isimlerin başında gelen Torreira için gözünü karartan İtalyanlar, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Torreira'nın yeniden İtalya'ya dönme isteği, Milan'ın elini kolaylaştırıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YAPILACAK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

İtalyan devi Milan'ın Torreira için Galatasaray'a 28 milyon euro civarında transfer teklifi hazırladığı öğrenildi. Bu teklifi kabul etmeye sıcak bakan sarı-kırmızılılar yeni bir rekor kıracak. Daha önce Badou Ndiaye'yi Stoke City'ye 16 milyon euro'ya satan Galatasaray, kulüp rekoru kırmıştı.



