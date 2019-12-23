Galatasaray yeni Drogba'sını Fransa'da buldu!

Devre arasında transferde oldukça aktif olması beklenen ve ilk yarıda Radamel Falcao ile Florin Andone'nin birlikte sakatlanmasıyla birlikte sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da forvet bölgesi için Fransa'dan bir isim yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'nin Zimbabveli forveti Tino Kadewere'nin peşinde İspanya'dan Valladolid, Fransa'dan Lyon ile birlikte Galatasaray'ın olduğu kaydedildi.

TERCİHİNİ HENÜZ YAPMADI

Bu sezon Fransa'da önemli bir çıkış yapan ve 19 maçta 17 kez ağları sarsan 1,83'lük forvetin Galatasaray tarafından uzun süredir izlendiği ancak oyuncunun tercihinin Fransa'da kalmaktan yana olabileceği belirtildi.

2018 yazında Djugarden'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Le havre'nin yolunu tutan golcü oyuncunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Golcü oyuncu için kulübünün 7-8 milyon euroluk bir teklifin altına oyuncuyu göndermeyeceği de belirtiliyor.

Futbola ülkesinde başlayan 23 yaşındaki oyuncu Zimbabve Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.

(Sporx)

