Devre arasında transferde oldukça aktif olması beklenen ve ilk yarıda Radamel Falcao ile Florin Andone'nin birlikte sakatlanmasıyla birlikte sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da forvet bölgesi için Fransa'dan bir isim yüksek sesle dillendirilmeye başladı.
Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'nin Zimbabveli forveti Tino Kadewere'nin peşinde İspanya'dan Valladolid, Fransa'dan Lyon ile birlikte Galatasaray'ın olduğu kaydedildi.
Bu sezon Fransa'da önemli bir çıkış yapan ve 19 maçta 17 kez ağları sarsan 1,83'lük forvetin Galatasaray tarafından uzun süredir izlendiği ancak oyuncunun tercihinin Fransa'da kalmaktan yana olabileceği belirtildi.
2018 yazında Djugarden'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Le havre'nin yolunu tutan golcü oyuncunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Golcü oyuncu için kulübünün 7-8 milyon euroluk bir teklifin altına oyuncuyu göndermeyeceği de belirtiliyor.
Futbola ülkesinde başlayan 23 yaşındaki oyuncu Zimbabve Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.
(Sporx)
''Fenerbahçe beni istedi''
Gökhan Çıra için olay açıklama
Fiorentina yeni hocasını buldu
Galatasaray yeni Drogba'sını Fransa'da buldu!
Trabzonspor Konya'da hata yapmadı!
Beşiktaş'ın yıldızı için flaş transfer iddiası!
İşte Batuhan Karadeniz'in 11. takımı
Transferde flaş Falcao gelişmesi!
Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye şok sözler
Ozan Kabak'a büyük onur!
Ünlü futbolcu ve teknik direktör birbirine girdi
F.Bahçeli oyuncuyu ağlatan an!
Real, Bilbao'yu geçemedi
Bayern Münih'ten flaş karar
Dünyanın en büyüğü Liverpool!
Okuyucu Yorumları 4 yorum