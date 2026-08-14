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Galatasaray yeniden masada! 10 numarada işlem tamam: Maliyeti belli oldu

Galatasaray, Rodrigo Mora transferinde Roma’nın Porto ile anlaşamamasını fırsata çevirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro kiralama ve 35 milyon euro zorunlu satın alma içeren teklifini sunarken, Batrakov için de görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray yeniden masada! 10 numarada işlem tamam: Maliyeti belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda ısrarla görmek istediği Rodrigo Mora için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Porto’nun genç yıldızının Roma’ya transferinde yaşanan pürüzleri değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim, Portekiz ekibine cazip bir teklif sundu.

ROMA TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Galatasaray yeniden masada! 10 numarada işlem tamam: Maliyeti belli oldu 1

Rodrigo Mora’nın Roma’ya transferinde tarafların anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Serie A ekibiyle yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Porto, Galatasaray’ın sunduğu teklifi değerlendirmeye aldı.

TEKLİF BELLİ OLDU

Galatasaray yeniden masada! 10 numarada işlem tamam: Maliyeti belli oldu 2

Sarı-kırmızılıların önerisinin 10 milyon euroluk kiralama bedeli ile 35 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinden oluştuğu belirtildi. Porto’nun bu teklif hakkında kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

B PLANINDA BATRAKOV

Galatasaray yeniden masada! 10 numarada işlem tamam: Maliyeti belli oldu 3

Galatasaray, Mora transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden Aleksey Batrakov için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euro üzerinden anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Ancak transferin önündeki en önemli engelin ödeme planı olduğu ifade edildi. Galatasaray, 25 milyon euroluk bonservis bedelini iki yıl içerisinde beş eşit taksitle ödemek isterken Lokomotiv Moskova’nın ücretin peşin olarak ödenmesini talep ettiği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bu konu üzerinden devam ettiği aktarıldı.

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