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  4. Galatasaray yenilgisinin ardından Fenerbahçe'den bir tek Mert Hakan Yandaş konuştu! Tek cümlelik tepki...

Galatasaray yenilgisinin ardından Fenerbahçe'den bir tek Mert Hakan Yandaş konuştu! Tek cümlelik tepki...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.04.2025 12:19
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe yönetimi maç sonu konuşmama kararı alırken kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'tan tek cümlelik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray yenilgisinin ardından Fenerbahçe'den bir tek Mert Hakan Yandaş konuştu! Tek cümlelik tepki...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Mourinho gördüğü kırmızı kart nedeniyle basın toplantısı düzenleyemezken alınan bir kararla Sarı-Lacivertliler'den kimse açıklama yapmamıştı.

MERT HAKAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Karşılaşmada süre almayan Mert Hakan Yandaş, yaşanan olaylar nedeniyle yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü.

TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA

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Maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın takım otobüsüne giderken basın mensuplarına söylediği tek cümle dikkat çekti.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ..."

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Mert Hakan Yandaş, kendisinden açıklama bekleyen basın mensuplarına "Adımız çıkmış dokuza" ifadesini kullandı.

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Mert Hakan Yandaş kırmızı kart son dakika fenerbahçe
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