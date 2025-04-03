Galatasaray yenilgisinin ardından Fenerbahçe'den bir tek Mert Hakan Yandaş konuştu! Tek cümlelik tepki...

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Mourinho gördüğü kırmızı kart nedeniyle basın toplantısı düzenleyemezken alınan bir kararla Sarı-Lacivertliler'den kimse açıklama yapmamıştı.

MERT HAKAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmada süre almayan Mert Hakan Yandaş, yaşanan olaylar nedeniyle yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü.

TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA

Maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın takım otobüsüne giderken basın mensuplarına söylediği tek cümle dikkat çekti.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ..."

Mert Hakan Yandaş, kendisinden açıklama bekleyen basın mensuplarına "Adımız çıkmış dokuza" ifadesini kullandı.