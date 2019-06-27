SPOR

Galatasaray, Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonu TOFAŞ'ta geçiren Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray, Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Yiğit Arslan ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki skorer oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alıyor.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Efes'ten Kızılyıldız'a gittiEfes'ten Kızılyıldız'a gitti
Real Madrid, Tavares'le uzattıReal Madrid, Tavares'le uzattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yiğit Arslan tofaş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Başkan transferi açıkladı: F.Bahçe'ye gidecek

Başkan transferi açıkladı: F.Bahçe'ye gidecek

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Efes seride yeniden öne geçti

Efes seride yeniden öne geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ergin Ataman maça yine kulaklıkla çıktı

Ergin Ataman maça yine kulaklıkla çıktı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor’da

Regan Magarity ile 1 yıllığına anlaşıldı

Anadolu Efes 86 - 76 Fenerbahçe Beko

Efes seride yeniden öne geçti

Fenerbahçe Beko 82 - 73 Anadolu Efes

Fenerbahçe seriyi eşitledi

Fenerbahçe Beko 57 - 74 Anadolu Efes

Efes, F.Bahçe'yi dağıttı

Fenerbahçe Beko 102 - 68 TOFAŞ

F.Bahçe çok farklı başladı

Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol'u yenerek yarı finale yükseldi

Galatasaray Doğa Sigorta yarı finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.