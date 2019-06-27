Galatasaray, Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Yiğit Arslan ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki skorer oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alıyor.
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