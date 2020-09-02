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Galatasaray, yıldız isim için resmi hamleyi yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2020 08:03 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Galatasaray'ın Fulham'da oynayan Stefan Johansen' kiralamak için resmi teklifi yaptığını yazdı.

Galatasaray, yıldız isim için resmi hamleyi yaptı

Mario Lemina'nın Fulham'a gitmesinin ardından alternatif arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, aynı takımda oynayan Stefan Johansen'i kiralamak için devrede olduğu kaydedildi.

Sky Sports'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Jean Michael Seri'yi bırakmayan Fulham'a, sözleşmesi 2022'de bitecek 29 yaşındaki Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini resmen iletti.

İngiliz ekibinin, Norveçli oyuncu için küçük bir de kiralama bedeli öneren Galatasaray'a kısa sürede geri döneceğini ilettiği belirtildi.

Fulham'ın Johansen ile birlikte Kevin McDonald'ı takımdan göndermeyi planladığı ve en iyi teklif veren takımlarla anlaşacağı da vurgulandı.

STEFAN JOHANSEN KİMDİR?

Kariyerine Bodo Glimt'te başlayan Johansen, 2011'de Stromsgodset'e gitti. Burada 3 başarılı yılın ardından İskoç devi Celtic'e 2.5 milyon euro'ya transfer oldu.

İlk yurt dışı deneyimi olumlu geçen Johansen, İngiltere'de Fulham'ın yolunu tuttu. Ocak 2019'da West Bromwich'e 6 aylığına kiralanıp geri dönen Johansen geçen sezon Fulham'da 36 maça çıktı ve 5 asist yaparken, 4 de sarı kart gördü.

Orta sahanın merkezinde, ön liberoda, forvet arkasında ve 3'lü dizilişin hem sağında hem solunda oynayabilen Norveçli futbolcu tam bir görev adamı olarak gösteriliyor. (Sporx)

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