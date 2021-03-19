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Galatasaray yine çift forvet

19.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Sarı Kırmızılılar, sahaya yine çift santrforla çıktı.

Galatasaray yine çift forvet

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında Taylan Antalyalı'nın yerine Oghenekaro Etebo'ya görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Arda Turan ve Sofiane Feghouli oturdu.

ÇİFT FORVET

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçından sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasına da çift santrforla çıktı.

Fatih Terim, devre arasında transfer edilen Mostafa Mohamed ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu bu hafta da hücumda birlikte görevlendirdi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta zarar gören stat zemininin hala düzelmediği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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