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Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan Yusuf Akçiçek itirafı! Gitmek zorunda kaldı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.02.2025 16:08
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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren genç oyuncu Yusuf Akçiçek için Galatasaray'dan açıklama geldi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini detaylı bir şekilde anlattı.

Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan Yusuf Akçiçek itirafı! Gitmek zorunda kaldı...
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına geçen ve bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek hakkında Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu'ndan sürpriz bir açıklama geldi.

"GİTMEK İÇİN MECBUR KALDI!"

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmesi hakkında konuştu Çobanoğlu, "Fenerbahçe altyapıdan bir çocuk oynattı, Yusuf Akçiçek. Geleceğin yıldızı diye lanse edildi. Bizim U19 takımımızdan karşıya gitti. Bunlar kolay konular değil de, yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu yakasında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek, Avrupa yakasına taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi. Takım değiştirmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"FLORYA DENETLENMESİ GEREKİYOR"

Florya içinde denetlenmesi gerektiğini söyleyen Can Çobanoğlu, " Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mal olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi, Florya'nın denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz" dedi

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Dursun Özbek galatasaray
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