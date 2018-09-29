SPOR

Mustafa Cengiz'e büyük şok!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu adına kritik öneme sahip Galatasaray Adası, Mecidiyeköy'deki arsa ve Beyoğlu'ndaki bina üzerinde istenen yetki talepleri reddedildi.

Mustafa Cengiz'e büyük şok!

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı sürüyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, gündemin en önemli maddelerinden biri oylandı. Dördüncü madde olan ve 10 fıkradan oluşan yetki taleplerinden 3'ü reddedildi.

Yönetim kurulu adına kritik öneme sahip Galatasaray Adası, Mecidiyeköy'deki arsa ve Beyoğlu'ndaki bina üzerinde istenen yetkiler alınamadı.

Oylama sonucunda alınan kararlar şöyle:

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin ve bağlı iştiraklerinin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması, yeni yapılacak olan kredi sözleşmeler için menkul veya gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda yönetime yetki verildi.

Yeni bir gayrimenkul, ayni hakkın veya gayrimenkullerin, ayni hakların derneğin malvarlığına kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, hazine veya belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapıların satın alınmasının değerlendirilmesi konusunda yönetim istediği yetkiyi aldı.

Derneğin tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması hususlarında yönetim kuruluna yetki tanındı.

Yönetim kurulunun kulübün Mecidiyeköy arsasını farklı yöntemlerle değerlendirilmesi için istediği yetki, üyelerin oylamasına sunuldu. Uzun süren sayımdan sonra salon ikiye ayrıldı. Oylama sonucunda yönetimin yetki talebi reddedildi.

Beyoğlu'nda Hasnun Galip Sokak'ta bulunan binanın farklı yöntemlerle değerlendirilmesi konusu yönetim kurulunun yetki talebi kabul edilmedi.

Kemerburgaz'da yapılması planlanan yeni kamp tesisiyle ilgili farklı işlemlerin yapılabilmesi konusunda yönetime yetki verildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yapılması planlanan spor salonu ile ilgili farklı işlemler için yönetim kurulunun yetki talebi olumlu sonuçlandı.

Mustafa Cengiz'in seçim vaatlerinden olan kurulması planlanan Teknokent ile ilgili konularda işlem yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.

Galatasaray Adası ile ilgili işlemlerin yapılması ve adanın farklı yöntemlerle değerlendirilmesiyle ilgili yönetim kurulunun yetki talebi kabul edilmedi.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, adanın ayni sermaye olarak kullanmayacağına, ipotek olarak vermeyeceğine, 3. kişilere kiraya verilmeyeceğine ve satılmayacağına dair genel kurula yazılı taahhütte bulunmuştu.

Riva'daki arazide bulunan okul alanının kulüpten devriyle ilgili istenen yetki alındı.

GENEL KURULDA GERGİNLİK
Olağanüstü genel kurulda 4. maddenin oylanmasında gerginlik yaşandı. Maddenin 4. fıkrasında oy sayımı sonunda yönetim kurulunun talebi reddedildi. Bunun üzerine olumsuz oy veren üyeler, ilk 3 fıkranın da sayım sonucu belirlenmesini istedi.

Bu sırada Metin Ünlü'nün kürsüye çıkmasına olumlu oy verenler tepki gösterdi. Divan başkanı Metin Aslan, Ünlü'ye söz verdi. Ünlü'nün ilk 3 fıkranın kararının değişmeyeceğini söylediği konuşmasının ardından ortam yumuşarken, oylamaya 5. fıkra ile devam edildi.

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