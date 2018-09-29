Mustafa Cengiz'e büyük şok!

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı sürüyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, gündemin en önemli maddelerinden biri oylandı. Dördüncü madde olan ve 10 fıkradan oluşan yetki taleplerinden 3'ü reddedildi.

Yönetim kurulu adına kritik öneme sahip Galatasaray Adası, Mecidiyeköy'deki arsa ve Beyoğlu'ndaki bina üzerinde istenen yetkiler alınamadı.

Oylama sonucunda alınan kararlar şöyle:

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin ve bağlı iştiraklerinin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması, yeni yapılacak olan kredi sözleşmeler için menkul veya gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda yönetime yetki verildi.

Yeni bir gayrimenkul, ayni hakkın veya gayrimenkullerin, ayni hakların derneğin malvarlığına kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, hazine veya belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapıların satın alınmasının değerlendirilmesi konusunda yönetim istediği yetkiyi aldı.

Derneğin tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması hususlarında yönetim kuruluna yetki tanındı.