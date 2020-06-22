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Galatasaray yönetiminin sessizliği, isyan ettirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'de koronavirüs arası sonrası şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ancak iki haftada kaybettiği 5 puanla zirvenin 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da yönetim tartışmaların odağında.

Galatasaray yönetiminin sessizliği, isyan ettirdi

Geçtiğimiz hafta korona arası sonrası dönüşü Rize'de yapan Galatasaray, sahadan mağlup ayrılmış ve 3 puan bırakmıştı. Bu maçta hakem kararları tartışma yaratırken, Yaşar Kemal Uğurlu eleştirilerin odağı olmuştu. Dün oynanan ve 2 puan kaybedilen Gaziantep maçında da hakem Alper Ulusoy'un başrolde olması ve 11 yıldır uygulanmayan bir kuralı hatırlaması sarı kırmızılı ekipte bardağı taşırdı.

Ancak Galatasaray'da hakem hatalarından rahatsız olmayan bir grup var, o da sarı kırmızılı idareciler. Yaşadığı kritik sağlık sorunu sebebiyle görevini yürütemeyen Başkan Mustafa Cengiz'in gündemden uzak kalması hoşgörüyle karşılanırken, başta İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay olmak üzere Galatasaray yönetiminden çıt çıkmaması dikkat çekmiş durumda. Öyle ki teknik direktör Fatih Terim dahi yaptığı basın toplantısında bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Tarihi hakem kararlarının damga vurduğu gece sonrası dahi Galatasaray yönetiminden kimsenin çıkıp açıklama yapmaması şaşkınlık yarattı.

"SADECE KINAMAYLA OLMUYOR"

Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrası yönetimi hedef alarak, "Artık yönetimin deklarasyon yayımlayarak kınamaların çok ötesine geçmesi gerekiyor. Artık bu gibi şeylerle olmuyor işler. Çünkü artık belli ki en çok sesi çıkan haklı duruma geçiyor. Bunları nasıl düzelteceğiz? Sadece kınama deklarasyonlarıyla olmuyor demek ki" eleştirisinde bulundu.

Kurt hoca geçtiğimiz sezon da yaptığı açıklamada yine aynı dertten yakınarak, "Ben konuşunca ceza alıyorum. Yeter... Biraz da ceza almayanlar konuşup hakkımızı savunsun!" demişti.

YÖNETİM NEDEN SESSİZ?

'Peki üst üste 2 maçta yaşanan büyük hakem skandalları ve şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelinmesine rağmen başta Albayrak ve Günay olmak üzere Galatasaray yönetimi neden sessizlik yeminini bozmuyor?' Galatasaraylı taraftarların aklındaki tek soru işareti bu. Galibiyet ve oyuncu transferleri sonrası görmeye alışık olduğumuz sarı kırmızılı idarecilerin yaşanan kaoslarda kameralara küsmeleri son 2 sezondur dikkat çekiyor.

Liderin 8 puan gerisinde son 6 haftaya giren ve ilk iki sıradaki Başakşehir ve Trabzonspor ile üst üste oynayacak olan Galatasaray'da gözler tamamen yöneticilerin vereceği karşılığa çevrilmiş durumda.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
E Tabi, geçen sene o kadar hakemlerin yardımıyla maç kazanırken sesiniz çıkmıyordu, daha durun bunlar iyi günleriniz, hemen zırvalayın bakalım kim kurtaracak sizi...
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