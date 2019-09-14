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G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2019 17:53 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda'nın Kasımpaşa maçında çenesine aldığı darbeden dolayı bugün sabah ameliyat olduğunu duyurdu.

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, çenesi kırıldığı için ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynanan müsabakanın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Belhanda'nın tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi.

Belhanda, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirdi.

Açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

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Galatasaray younes belhanda

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