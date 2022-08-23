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Galatasaray'ın yeni transferi Mertens:

23.08.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Galatasaray'ı tercih etmemin en büyük sebebi, Galatasaray'ın en büyük kulüp olmasıdır"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, sarı-kırmızı takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu ifade etti.

Takıma alışmaya başladığını belirten tecrübeli hücum oyuncusu, "Galatasaray'ı tercih etmemin en büyük sebebi, Galatasaray'ın en büyük kulüp olmasıdır. Burada olmaktan çok mutluyum ve burada olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Transferi sürecinde Trabzonspor'da forma giyen Napoli'den eski takım arkadaşı Marek Hamsik ile konuştuğunu aktaran Mertens, Trabzonspor maçına ilişkin, "Kendimize bakmamız gerekiyor. Diğer takımlara bakmaktan ziyade kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olacağız. Kendimizi iyi bir şekilde göstereceğiz orada." değerlendirmesinde bulundu.

Gol atmayı sabırsızlıkla beklediğini aktaran Mertens, kaleye yakın oynadıktan sonra her pozisyonda kendini iyi hissettiğini dile getirdi.

İtalya ile Türkiye futbolları arasında taktik farklılıklar olduğuna değinen 35 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Daha kompakt oynamak gerektiğini düşünüyorum. Daha az kontraya meyil vermemiz gerekiyor. Kalite açısından çok fark olduğunu düşünmüyorum. 2-3 haftadır buradayım. Henüz bu konuda bir şey söylemem çok doğru değil. Geçen sezon 13. bitirmiştik. Anında direkt böyle lider olarak başlamak beklentilerimiz dahilinde olmayabilir o açıdan. Her geçen hafta kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Her geçen gün daha iyi çalışarak kendimizi şampiyonluk yolunda ilerleteceğiz."

Kaliteli genç futbolculara sahip olduklarını vurgulayan Mertens, "Gerekten çok iyi oyuncularımız var. Çok kaliteli oyuncular. Taktik ve pozisyon konusunda onlara birazcık yorumlarda bulunuyorum. Güçlü ve hızlı oyuncular genel olarak. Oynamadığım zaman da bile takıma yardımcı olmak istiyorum. Takımın bir parçası olduğum için de kendime görev olarak üstleniyorum." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul'u çok sevdiğini de anlatan golcü oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 maçta 2 gol çok iyi bir sonuç değil gerçekten. 3 maçta sadece 1 gol yedik. Öncelikle savunma yapıp, ondan sonra hücumu da düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermemiz gerekiyor. Son maçtaki şanslarımız daha fazlaydı. Birçok pozisyon bulduk. Onları gole çevirmemiz gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Onları birbirine alışması gerekiyor. Bunun uzun süreli proje olduğunu da düşünmemiz lazım. Önümüzdeki döneme daha pozitif bir şekilde, kendimizi geliştirmeye odaklanmış bir şekilde devam etmemiz gerekiyor."

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