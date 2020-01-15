Galatasaraylı Ayberk Olmaz'dan MHP'li başkan Birol Şahin'e cevap: Tahrik oluyorsan bizim şortları da uzatalım

Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'li Birol Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kazanma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı için, "Kendini teşhir edeceksin, sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" şeklinde skandal ifadeleri kullanmış ve büyük tepki çekmişti.
Birol Şahin'in bu açıklamalarına en çarpıcı tepki Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ayberk Olmaz'dan geldi.
Birol Şahin'in açıklamalarını alıntılayan Ayberk Olmaz, "Kral, tahrik oluyorsan bizim şortları da uzatalım. Ne olur, ne olmaz" diyerek tepki gösterdi. Ayberk Olmaz'ın bu tweeti binlerce beğeni aldı.
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