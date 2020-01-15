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  4. Galatasaraylı Ayberk Olmaz'dan MHP'li başkan Birol Şahin'e cevap: Tahrik oluyorsan bizim şortları da uzatalım

Galatasaraylı Ayberk Olmaz'dan MHP'li başkan Birol Şahin'e cevap: Tahrik oluyorsan bizim şortları da uzatalım

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ayberk Olmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımı için "Kendini teşhir edeceksin, sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" şeklinde çirkin ifadeler kullanan MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'e tepki gösterdi. Olmaz'ın "Kral, tahrik oluyorsan bizim şortları da uzatalım. Ne olur, ne olmaz" mesajı binlerce beğeni aldı.

Galatasaraylı Ayberk Olmaz'dan MHP'li başkan Birol Şahin'e cevap: Tahrik oluyorsan bizim şortları da uzatalım

Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'li Birol Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kazanma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı için, "Kendini teşhir edeceksin, sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" şeklinde skandal ifadeleri kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

Birol Şahin

Birol Şahin'in bu açıklamalarına en çarpıcı tepki Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ayberk Olmaz'dan geldi.

Ayberk Olmaz

"BİZİM ŞORTLARI DA UZATALIM"

Birol Şahin'in açıklamalarını alıntılayan Ayberk Olmaz, "Kral, tahrik oluyorsan bizim şortları da uzatalım. Ne olur, ne olmaz" diyerek tepki gösterdi. Ayberk Olmaz'ın bu tweeti binlerce beğeni aldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
başkana sonuna kadar katılıyorumm.
bence şortunu sende uzat islamiyet bunu diyor haaa sen ben islamın istedigini yapmam diyorsan oda senin sorunun yarın bu topragın altıda var işte o zaman şortun degilde dilini uzatacaklar bizde bakıp azzzz daha uzatın diyecegiz iş işten geçmeden dogru yolu bul derim
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