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Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'ndan 7 oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı’nda yedi oyuncu, yeni sezon öncesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçti.

Basketbolculardan Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan sağlık taramasından geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

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