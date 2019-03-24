Galatasaraylı Beknaz Almazbekov'dan fair-play örneği

U14 Ligi'nin 25'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği İstanbulspor'u 2 - 0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Beknaz Almazbekov ve 57. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.

Bu arada Galatasaraylı futbolcu Beknaz Almazbekov, fair-play örneği gösterdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda Beknaz'ın ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Tuğçe Duman penaltı noktasını gösterdi.

Hakeme pozisyonun penaltı olmadığını söyleyen Beknaz, karar değişmeyince topu dışarı attı. Beknaz, bu hareketi sonrası takım arkadaşları ve rakip takım oyuncuları tarafından tebrik edildi.

"GALATASARAY'DA İYİ FUTBOLCU OLMANIN YANINDA İYİ İNSAN OLMAK BİR GELENEKTİR"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Galatasaray U14 Teknik Sorumlusu Ali Keleşoğlu, "Galatasaray'da bir gelenektir, iyi futbolcu olmanın yanında iyi insan olmak. O pozisyonda bizimle de göz göze geldi. Yanlış karardı. Bizce de penaltı yoktu, o nedenle Beknaz çok güzel bir hareketle topu dışarı attı. Bize öğretileni biz de oyuncularımıza aktarıyoruz" dedi.



