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Galatasaraylı Diagne'ye Club Brugge'den büyük şok

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2020 22:43 | Son Güncelleme

Belçika'da koronavirüs sebebiyle bitirilen ligde şampiyon olan edilen Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne için çarpıcı bir karar verdi.

Galatasaraylı Diagne'ye Club Brugge'den büyük şok

Club Brugge yönetimi, futbolculara dağıtılan şampiyonluk primini Diagne'ye vermeme kararı aldı. Belçika basınında yer alan haberlerde Diagne için 13 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Brugge'ün bu opsiyonu kullanmayacağını Galatasaray'a bildirdiği belirtildi.

Belçika'da sezonun sona ermesiyle kulüple bir bağı kalmayan Diagne'ye 1,4 milyon euro olan şampiyonluk priminin verilmeyeceği söylendi. Belçika'da çıktığı 12 maçta 4 gol atan Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında penaltı kullanmak için takım arkadaşıyla tartışmış ve sonrasında süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

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