Galatasaraylı Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'a Kayserispor talip

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden Kayserispor, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.

Antalya'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.

"MENSAH KONUSUNU KAPATTIK"

Öte yandan Berna Gözbaşı "Mensah konusu çok soruluyor ama biz bu konuyu kapattık. Bunu kendisi de söylüyor. İyi oyunculara her zaman teklif gelir. Daha önce Atletico Madrid ile kulübümüz arasında yapılan anlaşmaya bakılınca, gelen teklifler çok değecek teklifler değildi. Mensah'la konuştum, ‘Daha iyi oynaman lazım, kendini göstermen lazım. Geçmişe küserek, kendini kapatarak kendine zarar veriyorsun' dedim. O da bunu kabul etti. Antrenmanlarda şu anda mutlu. Pedro geldi, Miguel Lopes dün geldi biraz sohbet ettik. Hatta bazı dedikodular çıktı ama biz de gerekli şeyleri söyledik” diyerek transfer konusuna da açıklık getirdi." dedi.

(İHA)

