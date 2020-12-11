SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Galatasaraylı eski yıldız Denayer'den ırkçılık itirafı: Bana da yapıldı!

Galatasaraylı eski yıldız Denayer'den ırkçılık itirafı: Bana da yapıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.12.2020 17:27 | Son Güncelleme

Belçikalı futbolcu Jason Denyar, Başakşehir'in maçında Webo'ya yapılan ırkçılık üzerine konuştu.

Galatasaraylı eski yıldız Denayer'den ırkçılık itirafı: Bana da yapıldı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer, PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı üzerine konuştu.

Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasındaki maçta 4. hakem Webo'ya ırkçı ifadeler kullanmış ve ardından iki takım da sahayı terk etmişti.

"DAYANIŞMA OLMALI"

Lyon oyuncusu açıklamasında; "Bu dayanışma her zaman futbolda olmalı ancak hiçbir zaman ırkçı davranışların ciddi sonuçları olmuyor. Olayları unutuyoruz ve yenisi yaşanıyor." dedi.

"LAZIO MAÇINDA BANA DA YAPILDI"

Denayer kendisine yapılan ırkçılığı anlatırken; "Ben Galatasaray'da oynarken 2016 yılında Lazio ile Avrupa Ligi maçında karşılaşmıştık. Bana ırkçılık yapıldığını hakeme söylemiştim ama oynamaya devam etmiştik. Irkçı sözler kabul edilse de daha fazlası yapılmıyor. Sanıyorum bütün siyahlar bunu bir noktada yaşadı." açıklamasında bulundu. (Sporx)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Atalanta, Ajax'ı devirdi ve ''devam'' dediAtalanta, Ajax'ı devirdi ve ''devam'' dedi
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır
Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır
Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Rekor transfer! 190 milyon dolar
'F.Bahçe benim için büyük gelişmeydi'
'F.Bahçe benim için büyük gelişmeydi'
F.Bahçe maçından sonra kadro dışı
F.Bahçe maçından sonra kadro dışı
Cengiz Ünder'den inanılmaz vole
Cengiz Ünder'den inanılmaz vole
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Griezmann, Uygur Türkleri için Huawei firmasıyla bağını kopardı
Griezmann, Uygur Türkleri için anlaşmasını bozdu
Galatasaraylı eski yıldız Denayer'den ırkçılık itirafı: Bana da yapıldı!
Galatasaraylı eski yıldızdan ırkçılık itirafı
Ajax 0-1 Atalanta (Maç Sonucu)
Atalanta, Ajax'ı devirdi ve ''devam'' dedi
Mourinho, PSG-Medipol Başakşehir maçının simgeleşeceğine inanıyor
Mourinho, PSG-Medipol Başakşehir maçı yorumu
Cüneyt Çakır'dan kırmızı kartı unuttu haberlerine tepki
Cüneyt Çakır'dan kırmızı kart tepkisi!
Koronavirüs nedeniyle Azerbaycan Atletizm Milli Takımı şampiyonadan çekildi
Azerbaycan Atletizm Milli Takımı şampiyonadan çekildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.