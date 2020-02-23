Galatasaraylı Feghouli ve Muslera'dan açıklamalar

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettileri maçın ardından sarı kırmızılı yıldızlar Feghouli ve Muslera yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte açıklamalar;

MUSLERA: ÇOK DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Muslera, "Çok şükürler olsun ki, çok anlamlı bir galibiyet aldık. 20 yıl sonra burada kazandık, daha önce de kazanabilirdik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, hocamız bizi çok iyi hazırladı, çok iyi motive etti! Sezonun ikinci yarısına çok iyi başladık, seri galibiyetler aldık ve bu galibiyetlere Kadıköy'de devam ettik. Onyekuru çok iyiydi ve son vuruşlarda biraz daha dikkatli olabilseydik çok daha farklı bir skor alabilirdik" dedi.

FEGHOULİ: HAVAYA GİRMEYECEĞİZ!

Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

"Çok iyi hazırlandık, hocamız bütün detaylarıyla bize rakibimizi anlattı; Fenerbahçe karşısında plana sadık kaldık, dominant oynadık ve daha da farklı kazanabilirdik. Bu galibiyet bizi destekleyen taraftarımıza armağan olsun"

"Ayaklarımız yere basacak, iyi bir galibiyet aldık ama havaya girmeye gerek yok! Önümüzde çok uzun bir yol var ve rakiplerimiz çok ciddi, son ana kadar savaşacağız"

