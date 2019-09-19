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Yıldız isim açıkladı! 'Geri dönmeyeceğim'

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni golcüsü Florin Andone, Ocak ayında bonservisinin bulunduğu Brighton'ın kendisini geri çağırma hakkı olduğunu ancak dönmeyi düşünmediğini belirtti. Rumen yıldız, Falcao için ise "Harika bir forvet. Ondan olabildiğince çok şey öğrenmek istiyorum" dedi.

Yıldız isim açıkladı! 'Geri dönmeyeceğim'

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, Sarı-Kırmızılılara transferi ve Radamel Falcao ile ilgili konuştu.

"BANA ŞANS VERMEDİLER"
Kendisine yeteri kadar şans verilmediğini söyleyen Andone, "Brighton'da hayal kırıklığına uğradım. Çok iyi olduğunu söylemiyorum ama diğer oyuncularla aynı şansı alamadım. Daha fazla şans verilebilirdi ama böyle olmadı. Daha fazla oynamayı hak etmiştim. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Ocak'ta beni geri çağırma hakları var ama dürüst olmak gerekirse dönmek gibi bir düşüncem yok. Sezonu Galatasaray'da bitirmek istiyorum, zor olacağını da biliyorum" dedi.

"GERİ DÖNME DÜŞÜNCEM YOK"
Radamel Falcao transferinin önemine değinen Andone, "Falcao'dan olabildiğince çok şey öğrenmek istiyorum. Falcao harika bir forvet, inanılmaz bir oyuncu. Benim için de harika bir fırsat. Falcao'dan bir şeyler öğrenmeye ve oyunumu geliştirmeye çalışacağım" açıklamasını yaptı. (Sporx)

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Florin Andone radamel falcao Galatasaray Brighton

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