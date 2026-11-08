Fenerbahçe, Burak Yılmaz'a kabus oldu! Kusursuz seri

Fenerbahçe, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük yaptığı takımlara karşı üstünlüğünü sürdürüyor. Çorum FK deplasmanında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından ortaya çıkan istatistik dikkat çekti.
Fenerbahçe, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı takımlarla karşı karşıya geldiği maçlarda rakibine puan şansı tanımadı. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar oynanan 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık sonuç da bu serinin son halkası oldu. Fenerbahçe, Burak Yılmaz yönetimindeki takımlara karşı yakaladığı yüzde 100'lük galibiyet oranını korudu.
Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı takımlara karşı aldığı galibiyetler şöyle:
Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Yılmaz, “Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık. 5-0'ın bir açıklaması yok. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Buradan ayağa kalkacağız.” ifadelerini kullandı.
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