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Fenerbahçe, Burak Yılmaz'a kabus oldu! Kusursuz seri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek haftayı farklı bir galibiyetle kapattı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Burak Yılmaz'a karşı yakaladığı dikkat çekici seri de yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe, Burak Yılmaz'a kabus oldu! Kusursuz seri
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük yaptığı takımlara karşı üstünlüğünü sürdürüyor. Çorum FK deplasmanında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından ortaya çıkan istatistik dikkat çekti.

FENERBAHÇE, BURAK YILMAZ'A KARŞI 6'DA 6 YAPTI

Fenerbahçe, Burak Yılmaz a kabus oldu! Kusursuz seri 1

Fenerbahçe, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı takımlarla karşı karşıya geldiği maçlarda rakibine puan şansı tanımadı. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar oynanan 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık sonuç da bu serinin son halkası oldu. Fenerbahçe, Burak Yılmaz yönetimindeki takımlara karşı yakaladığı yüzde 100'lük galibiyet oranını korudu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN BURAK YILMAZ'A KARŞI KAZANDIĞI MAÇLAR

Fenerbahçe, Burak Yılmaz a kabus oldu! Kusursuz seri 2

Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı takımlara karşı aldığı galibiyetler şöyle:

  • Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
  • Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa
  • Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 4-1 Gaziantep FK
  • Çorum FK 0-5 Fenerbahçe

BURAK YILMAZ: "ÇOK AĞIR BİR YENİLGİ"

Fenerbahçe, Burak Yılmaz a kabus oldu! Kusursuz seri 3

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Yılmaz, “Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık. 5-0'ın bir açıklaması yok. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Buradan ayağa kalkacağız.” ifadelerini kullandı.

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MS
Arca Çorum FK Arca Çorum FK
0 - 5
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz fenerbahçe Çorum FK
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