Galatasaraylı futbolcuların maçı sonu açıklamaları

Galatasaray evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından maçın yıldızlaşan isimleri Taylan Antalyalı, Radamel Falcao ve Mario Lemina yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o açıklamalar;

TAYLAN: İNŞALLAH İKİNCİ YARI DAHA İYİ BİR GALATASARAY OLUR

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçın yıldızlarından Taylan Antalyalı yayıncı kuruluşa açıklamalada bulundu.

Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Zor bir zemin vardı buna rağmen maçın başından sonuna kadar iyi oynayıp farklı kazandık. Devreyi farklı kazanarak kapattığımız için mutluyuz. İnşallah ikinci yarı daha iyi oynayan bir Galatasaray olur. Falcao'ya yakın oynadım, elimden geleni yaptım. Umarım ikinci yarı da bu çıkışımı sürdürürüm.

FALCAO: GALİBİYET ŞARTTI!

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol atarak yıldızlaşan Radamel Falcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlak kazanmalarının şart olduğunu söyleyen Falcao, "İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz." dedi.