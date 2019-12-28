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  4. Galatasaraylı futbolcuların maçı sonu açıklamaları

Galatasaraylı futbolcuların maçı sonu açıklamaları

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2019 22:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Radamel Falcao ve Mario Lemina önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcuların maçı sonu açıklamaları

Galatasaray evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından maçın yıldızlaşan isimleri Taylan Antalyalı, Radamel Falcao ve Mario Lemina yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o açıklamalar;

TAYLAN: İNŞALLAH İKİNCİ YARI DAHA İYİ BİR GALATASARAY OLUR

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçın yıldızlarından Taylan Antalyalı yayıncı kuruluşa açıklamalada bulundu.

Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Zor bir zemin vardı buna rağmen maçın başından sonuna kadar iyi oynayıp farklı kazandık. Devreyi farklı kazanarak kapattığımız için mutluyuz. İnşallah ikinci yarı daha iyi oynayan bir Galatasaray olur. Falcao'ya yakın oynadım, elimden geleni yaptım. Umarım ikinci yarı da bu çıkışımı sürdürürüm.

FALCAO: GALİBİYET ŞARTTI!

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol atarak yıldızlaşan Radamel Falcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlak kazanmalarının şart olduğunu söyleyen Falcao, "İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz." dedi.

"DAHA DA İYİYE GİDECEĞİZ"

Takım olarak daha iyi olacaklarını söyleyen Kolombiyalı yıldız, "2. yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

LEMİNA: 2020'NİN İYİ BAŞLAYIP, İYİ BİTMESİNİ İSTİYORUZ

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği mücadelenin ardından Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Lemina, "Sezon başında gol atmakta ve galibiyet almakta zorlanıyorduk. Bu maçla birlikte 2020'nin iyi başlayıp, iyi bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği sakatlıklar için konuşan Gabonlu oyuncu, "Çok önemli sakatlıklar geçirmedim ama bazı sakatlıklarım uzun sürdü. Şimdi iyi dinleneceğim ve 2. yarıya daha iyi başlayacağım" dedi.

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