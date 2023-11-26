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Galatasaraylı Lucas Torreira maç öncesi sahada Devrim Özkan'ı aradı! O anlar sosyal medyayı salladı

26.11.2023 08:23 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik iddialarını yalanlayan çiftten Torreira Alanyaspor maçı öncesi sevgilisi Özkan'ı arayınca sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan aşklarıyla gündemden düşmüyor. Trendyol Süper Lig sezonunun bitimi sonrası dünyaevine gireceği iddia edilen çiftten Devrim Özkan iddiaları yalanlamıştı.

Aşkları doludizgin devam eden çiftten Torrerira yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Devrim Özkan'a aşkını her fırsatta paylaşan futbulcu bu sefer sahada maç öncesi fena yakalandı.

Vole'den Uğur Şenpire'nin yakaladığı anlar gündeme damga vurdu. Yıldız futbolcu Alanyaspor maçı öncesi zemini kontrol etmek için sahaya çıktığı sırada sevgilisi Devrim Özkan'ı görüntülü aradı.

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Torreira ve Özkan'ın bu anları sosyal medyada "Adam hanımcı çıktı", "Şans meleğini aramış" yorumlarına sebep oldu.

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Lucas Torreira devrim özkan Oyuncu
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