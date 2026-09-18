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Galatasaraylı Lucas Torreira'ya saldırmıştı! Saldırganın cezası belli oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya yumruk atan Yusuf Y. hakkında görülen davada karar açıklandı.

Galatasaraylı Lucas Torreira'ya saldırmıştı! Saldırganın cezası belli oldu
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın 12 Mayıs 2026'da Beyoğlu'nda uğradığı saldırıyla ilgili davada yargılama tamamlandı. Torreira'ya aniden yumruk atan Yusuf Y. hakkında mahkeme kararını açıklarken, olay sırasında müdahalede bulunan şoför Eray S. hakkındaki dava da sonuçlandı.

TORREİRA'YA YÜRÜRKEN SALDIRDI

Galatasaraylı Lucas Torreira ya saldırmıştı! Saldırganın cezası belli oldu 1

Olay, 12 Mayıs 2026'da Beyoğlu'nda bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre Lucas Torreira, arkadaşı Davis C. ile yaklaşık iki saat tenis oynadıktan sonra otel içerisinde yürüdüğü sırada bir kişinin fotoğraf çekilme talebini kabul etti.

Bu sırada Torreira'nın yanına yaklaşan ve tanımadığı bir kişi, futbolcuya aniden yumruk attı. Yaşanan saldırının ardından Torreira'nın arkadaşı Davis C. ile şoförü Eray S. olaya müdahale etti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yusuf Y. olduğu belirlenirken, Eray S. de yaşanan arbede sırasında Yusuf Y.'ye yumruk attı. Yusuf Y. ise olay yerinden taksiye binerek uzaklaştı.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Galatasaraylı Lucas Torreira ya saldırmıştı! Saldırganın cezası belli oldu 2

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yusuf Y.'nin sosyal medya hesaplarından Torreira hakkında tehdit içerikli olduğu belirtilen çok sayıda paylaşım yaptığı tespitine yer verildi.

İddianamede; Torreira'ya yönelik ölüm ve zarar verme ifadelerinin yanı sıra intikam alacağını belirten paylaşımların da bulunduğu aktarıldı. Söz konusu paylaşımlar, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede suçlamalara ilişkin deliller arasında gösterildi.

MAHKEMEDEN 6 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Galatasaraylı Lucas Torreira ya saldırmıştı! Saldırganın cezası belli oldu 3

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme, Yusuf Y.'yi zincirleme şekilde tehdit suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca basit yaralama suçundan 10 bin lira adli para cezası verilmesine karar verdi.

ŞOFÖR HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ

Olay sırasında Yusuf Y.'ye müdahale eden şoför Eray S. hakkında ise haksız tahrik altında basit yaralama suçlamasıyla yürütülen yargılama da karara bağlandı.

Mahkeme, Yusuf Y.'nin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Eray S. hakkında açılan davanın düşürülmesine hükmetti.

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Lucas Torreira galatasaray
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