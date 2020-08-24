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Galatasaraylı Marcao'dan flaş paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2020 08:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaraylı Marcao'dan flaş paylaşım

Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın Güney Amerikalı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleri ile görüşmesi de akıllarda soru işareti bıraktı.

Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı.

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