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Galatasaraylı Marcao'ya Roma ve Inter talip

12.11.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, için iki İtalyan devi devreye girdi.

Galatasaraylı Marcao'ya Roma ve Inter talip
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, İtalya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

İtalyan basının haberine göre; Roma ve Inter, Brezilyalı savunma oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fatih Terim'in takım liderlerinden biri olarak belirlediği yazılan Marcao için Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin çok istekli olduğu belirtildi.

Öte yandan iki kulübün de oyuncuyu izlemek için gözlem ekibi göndereceği ifade edildi.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü AS Roma Marcao
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