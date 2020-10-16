Galatasaraylı Melike Nezihe Çadır, Nevşehir Belediyespor’da

Nevşehir Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Kulübü Başkanı İbrahim Yüzer, kulüp yöneticileri ve idarecileri, Başantrenör Yücel Sevindi ile oyuncular katıldı.

Törende Galatasaray’dan takıma katılan orta oyuncu Melike Nezihe Çadır, Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan smaçör Bahar İkinci, Mardin Büyükşehir Belediyespor’dan smaçör Esra Betül Çetin, Kanada milli Takım Smaçörü Marie Alex Belanger, İran Milli Takım Kaptanı pasör çaprazı Maedeh Bourhani, Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan pasör Berrak Deniz Kakaşçı, Bolu Belediyespor’dan pasör Şiirsel Merve Altın, İLBANK Spor Kulübü’nden libero Deniz Dülger, Mardin Büyükşehir Belediyespor’dan libero Gamze Korkmaz ve Merinos Spor Kulübü’nden orta oyuncu Damla Nur Aydın kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Nevşehir Belediyespor kadrosunda yer alan Cansın Şurgun ve Buse Dağdeviren’de sözleşmelerini uzattı.

Nevşehir ekibi ayrıca Başantrenör Yücel Sevindi, Yardımcı Antrenörler Oya Erginay Dede ve Muhammed Güçlü ve Masör Mustafa Dede ile de 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer, teknik kadro ve oyunculara başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.