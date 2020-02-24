Galatasaraylı taraftar, derbi zaferi sonrası cadde ortasında şükür namazı kıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi.
Bu tarihi zafer sonrası Galatasaraylı bir taraftarın cadde ortasında trafiği durdurup şükür namazı kıldığı anların görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı
Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar
Ersun Yanal'dan flaş açıklama
''Böylesini ilk kez gördüm''
G.Saray'ın Kadıköy'deki çılgın sevinci
Ahmet Ağaoğlu’na Kocaeli’de yoğun ilgi
Vodafone Park'taki galibiyet oranı düştü
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3 maç ertelendi
Sörloth takımını zirvede tutuyor
Leipzig, Schalke'yi 5'ledi!
Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!
Setanay Cankat'ın işine son verildi
Okuyucu Yorumları 2 yorum