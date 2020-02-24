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Galatasaraylı taraftar, derbi zaferi sonrası cadde ortasında şükür namazı kıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.02.2020 11:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 3-1'lik skorla kazanıp Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra devirdiği maç sonrası taraftarlar çılgına döndü. Bir Galatasaray taraftarı, cadde ortasında trafiği durdurarak şükür namazı kıldı. Bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi.

Bu tarihi zafer sonrası Galatasaraylı bir taraftarın cadde ortasında trafiği durdurup şükür namazı kıldığı anların görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe derbi kadıköy

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
deli gibi çıldıranlar sevinenler şükür namazı kılanlar ağlayanlar ülkenin durumu cidden çok kötü.
Sevinmekte haklı adamlar, söke söke aldılar maçı. Ciğeri beş para etmezler sakatım diye oynamayan içerideki hain ( Garry ) hepsini kovun !
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