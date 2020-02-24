Galatasaraylı taraftar, derbi zaferi sonrası cadde ortasında şükür namazı kıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi.

Bu tarihi zafer sonrası Galatasaraylı bir taraftarın cadde ortasında trafiği durdurup şükür namazı kıldığı anların görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

