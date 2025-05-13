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Galatasaraylı taraftarlar daha da heyecanlandı! Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Galatasaray'daki geleceği bir türlü netleşmeyen Victor Osimhen için Avrupa'nın birçok dev kulüpleri devreye girerken eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'den Nijeryalı yıldız için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaraylı taraftarlar daha da heyecanlandı! Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği ve sezon boyunca gösterdiği etkili performans ve attığı gollerle sarı kırmızılı takımın şampiyonluk mücadelesine büyük katkı sağlayan Victor Osimhen'in adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

JUVENTUS: İSTEMİYORUZ

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Nijeryalı golcünün geleceği hala belirsizliğini korurken, Osimhen'i isteyen kulüplerden birisinin de Juventus olduğu iddia ediliyordu. İtalyan takımının sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara yanıt verdi. Juventus Sportif Direktörü Giuntoli, "Biz Osimhen ile ilgilenmiyoruz." dedi. Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

KARARI BEKLENİYOR

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Galatasaray Yönetimi'nin uzun süredir dünyaca ünlü oyuncunun bonservisini almak istediği biliniyor. Bu doğrultuda kaynak arayışlarını tamamlayan ve yıldız oyuncu için gerekli olan 75 milyon euro bonservis bedelini hazırlayan yönetimin, Osimhen'in vereceği kararı beklediği öğrenilirken çok konuşulacak bir iddiada eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'den geldi.

"OSIMHEN'E EV BAKIYORLAR"

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Kahveci aldığı bir duyumu izleyicilerine aktarırken, "İstanbul'da meşhur bir sitede, Galatasaray yöneticileri tarafından Osimhen için üç tane villa bakıldığını duydum."

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transfer Nihat Kahveci son dakika Victor Osimhen Osimhen
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