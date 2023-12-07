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  4. Galatasaraylı taraftarların pamuklara sardığı Icardi takımdan ayrılıyor mu? Yönetim Real Madrid ve Inter'in ilgilenmesi sonrası kararını verdi

Galatasaraylı taraftarların pamuklara sardığı Icardi takımdan ayrılıyor mu? Yönetim Real Madrid ve Inter'in ilgilenmesi sonrası kararını verdi

07.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazılmıştı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncu için Real Madrid'in 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti. Icardi'yi Real Madrid'in yanı sıra Inter'in daha çok istediği öğrenildi. Çıkan bu haberlerin ardından Galatasaray yönetimi ilk adımı attı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi gözüne kestirmişti. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından İtalyanlar yeni haberi duyurdu.

INTER ÇOK İSTİYOR

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Son olarak İtalyan basınında yer alan haberde; Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in Arjantinli golcüyü çok istediği öğrenilmişti. Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.

GALATASARAY'DAN İLK HAMLE

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Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, Icardi'ye gelebilecek herhangi bir teklifi reddetme kararı aldı. Bu rakamın 40 milyon euro bile olsa kabul edilmeyeceğini ifade eden sarı-kırmızılı yetkililer, Icardi'nin yeni nesil üzerindeki etkisini parayla satın alınamayacak düzeyde görüyor.

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