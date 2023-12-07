Galatasaraylı taraftarların pamuklara sardığı Icardi takımdan ayrılıyor mu? Yönetim Real Madrid ve Inter'in ilgilenmesi sonrası kararını verdi

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi gözüne kestirmişti. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından İtalyanlar yeni haberi duyurdu.

INTER ÇOK İSTİYOR

Son olarak İtalyan basınında yer alan haberde; Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in Arjantinli golcüyü çok istediği öğrenilmişti. Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.

GALATASARAY'DAN İLK HAMLE

Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, Icardi'ye gelebilecek herhangi bir teklifi reddetme kararı aldı. Bu rakamın 40 milyon euro bile olsa kabul edilmeyeceğini ifade eden sarı-kırmızılı yetkililer, Icardi'nin yeni nesil üzerindeki etkisini parayla satın alınamayacak düzeyde görüyor.





