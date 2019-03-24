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Galatasaraylı voleybolcular şampiyonluğa inanıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Trentino Itas ekibini konuk edecek Galatasaray'da oyuncular şampiyonluğa odaklandı.

Galatasaraylı voleybolcular şampiyonluğa inanıyor

Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinin rövanşında 26 Mart Salı günü İtalya'nın Trentino Itas ekibini konuk edecek Galatasaray'da oyuncular şampiyonluğa odaklandı. İtalyan ekibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yapacağı rövanş müsabakasında kupayı kazanmaya çalışacak.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Selçuk Keskin, Trentino Itas'ın çok güçlü bir ekip olduğunu dile getirerek, "Trentino dünyanın en iyi takımlarından biri. Zaten geçen yaz Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupayı aldılar. CEV Kupası'nda oynuyorlar ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek kalitede bir ekip. Çok güçlü bir takım." diye konuştu.

Selçuk Keskin, deplasmandaki ilk maçta istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını anlatarak, "Müsabakaya yorgun çıktık. Malatya'da üst üste Türkiye Kupası maçları oynadık. O karşılaşmaları bitirir bitirmez İtalya'ya gittik. Seyircimiz önünde bizi zor bir maç bekliyor. Galatasaray'ımız ilklerin takımı. Taraftarlarımızla bunu başarabilecek güçteyiz. Takım olarak çok inanıyoruz. Tarihte bir ilk gerçekleştirmek istiyoruz. Salı günü inşallah o kupayı kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Voleybol Erkekler CEV Kupası Trentino Itas İtalya Galatasaray

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