Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a olay sözler! "Bazı oyuncular kendini süperstar sanıyor"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş karşısında iki farklı geriden gelerek 2-2'lik beraberliği yakalayan Kasımpaşa'da maç sonu açıklamaları dikkat çekti. Takımının geri dönüşünü değerlendiren Claudio Winck, Beşiktaşlı bazı oyuncuların saha içerisindeki tavırlarını eleştirerek sert ifadeler kullandı.

"BAZILARI KENDİNİ SÜPERSTAR GÖRÜYOR!"

Kasımpaşa'nın Brezilyalı futbolcusu Claudio Winck, Beşiktaş karşılaşmasının dengeli geçtiğini ve iki takımın da önemli fırsatlar yakaladığını söyledi. Ancak deneyimli oyuncunun maçla ilgili açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm, siyah-beyazlı futbolcuların saha içerisindeki davranışlarına yönelik sözleri oldu.

Winck, Beşiktaşlı bazı oyuncuların kendilerini diğer futbolculardan üstün gördüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın bazı oyuncuları, kendilerini olduğundan büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar görüyor. Sahada çok kibirliydiler. Bazı oyuncular bize hiç saygı göstermedi."

"KASIMPAŞA'NIN DNA'SI HİÇ VAZGEÇMEMEKTİR"

Karşılaşmanın genel değerlendirmesini de yapan Winck, Beşiktaş karşısında geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurguladı.

Brezilyalı futbolcu, "Bence çok açık bir maçtı. Ne olacağı tam kestirilemeyen bir maçtı. Onların da eline fırsat geçti, bizim de. Biz devam ettik, oyunumuza baktık ve 2-2 yaptık. Kasımpaşa'nın DNA'sı hiç vazgeçmemektir. Bazı kulüplerde bu tür saygısızlıklar oluyor. Biz işimize baktık ve geri geldik" dedi.

KEREM DEMİRBAY'DAN GENÇ TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarının mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbay, özellikle genç oyunculara dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum. Pırlanta gibi kardeşlerim var; genç, yetenekli, istekli, hiç pes etmiyorlar. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.