SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a olay sözler! "Bazı oyuncular kendini süperstar sanıyor"

Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Claudio Winck, maçın ardından siyah-beyazlı futbolcuları hedef aldı. Brezilyalı oyuncunun "Bazıları kendini süperstar görüyor" sözleri karşılaşmanın önüne geçti.

Claudio Winck

Claudio Winck

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a olay sözler! "Bazı oyuncular kendini süperstar sanıyor"
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş karşısında iki farklı geriden gelerek 2-2'lik beraberliği yakalayan Kasımpaşa'da maç sonu açıklamaları dikkat çekti. Takımının geri dönüşünü değerlendiren Claudio Winck, Beşiktaşlı bazı oyuncuların saha içerisindeki tavırlarını eleştirerek sert ifadeler kullandı.

"BAZILARI KENDİNİ SÜPERSTAR GÖRÜYOR!"

Kasımpaşa dan Beşiktaş a olay sözler! "Bazı oyuncular kendini süperstar sanıyor" 1

Kasımpaşa'nın Brezilyalı futbolcusu Claudio Winck, Beşiktaş karşılaşmasının dengeli geçtiğini ve iki takımın da önemli fırsatlar yakaladığını söyledi. Ancak deneyimli oyuncunun maçla ilgili açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm, siyah-beyazlı futbolcuların saha içerisindeki davranışlarına yönelik sözleri oldu.

Winck, Beşiktaşlı bazı oyuncuların kendilerini diğer futbolculardan üstün gördüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın bazı oyuncuları, kendilerini olduğundan büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar görüyor. Sahada çok kibirliydiler. Bazı oyuncular bize hiç saygı göstermedi."

"KASIMPAŞA'NIN DNA'SI HİÇ VAZGEÇMEMEKTİR"

Kasımpaşa dan Beşiktaş a olay sözler! "Bazı oyuncular kendini süperstar sanıyor" 2

Karşılaşmanın genel değerlendirmesini de yapan Winck, Beşiktaş karşısında geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurguladı.

Brezilyalı futbolcu, "Bence çok açık bir maçtı. Ne olacağı tam kestirilemeyen bir maçtı. Onların da eline fırsat geçti, bizim de. Biz devam ettik, oyunumuza baktık ve 2-2 yaptık. Kasımpaşa'nın DNA'sı hiç vazgeçmemektir. Bazı kulüplerde bu tür saygısızlıklar oluyor. Biz işimize baktık ve geri geldik" dedi.

KEREM DEMİRBAY'DAN GENÇ TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Kasımpaşa dan Beşiktaş a olay sözler! "Bazı oyuncular kendini süperstar sanıyor" 3

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarının mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbay, özellikle genç oyunculara dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum. Pırlanta gibi kardeşlerim var; genç, yetenekli, istekli, hiç pes etmiyorlar. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe teknik direktörlüğü için açıklama!Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe teknik direktörlüğü için açıklama!
20 yaşında tarih yazdı! Formula 1'in en genç şampiyonu oldu20 yaşında tarih yazdı! Formula 1'in en genç şampiyonu oldu
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var

ABD'de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var

Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi sahibi gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi sahibi gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.