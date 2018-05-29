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Galatasaraylı yıldız Selçuk İnan Başakşehir'e gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2018 08:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Selçuk İnan'la yönetim arasında anlaşmazlık! Sarı-kırmızılı yönetim, 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euro'ya çekmesini isterken; transfer iddiaları da gelmeye başladı.

Galatasaray 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euroya çekmesini isterken transfer iddiaları da gelmeye başladı.

Menajeri Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi

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İndirime yanaşmayan Selçuk'un takımdan ayrılması durumunda Başakşehir'e gideceği ifade edildi.

İndirime yanaşmayan Selçuk'un takımdan ayrılması durumunda Başakşehir'e gideceği ifade edildi.
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Menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme de buna delil olarak gösterildi.

Menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme de buna delil olarak gösterildi.
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Galatasaray'da görev yapan 30 yaşın üstünde 5 futbolcu ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'da görev yapan 30 yaşın üstünde 5 futbolcu ile yollar ayrılacak.
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Sözleşmesi biten Iasmin Latovlevici, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Cedric Carrasso ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-kırmızılı takım, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok'la da yollarını ayıracak. (TAKVİM)

Sözleşmesi biten Iasmin Latovlevici, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Cedric Carrasso ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-kırmızılı takım, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok'la da yollarını ayıracak. (TAKVİM)
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray selçuk inan

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