Galatasaraylı yıldız Selçuk İnan Başakşehir'e gidiyor

Galatasaray 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euroya çekmesini isterken transfer iddiaları da gelmeye başladı.

Menajeri Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi

1 / 4 İndirime yanaşmayan Selçuk'un takımdan ayrılması durumunda Başakşehir'e gideceği ifade edildi.

2 / 4 Menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme de buna delil olarak gösterildi.

3 / 4 Galatasaray'da görev yapan 30 yaşın üstünde 5 futbolcu ile yollar ayrılacak.