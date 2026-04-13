Galatasaraylı yıldızın puan kaybı sonrası yaptığı paylaşım taraftarı çıldırttı! Apar topar sildi, yorumları kapattı

Süper Lig’de Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Fark 2 puana inerken Yaser Asprilla’nın paylaşımı maç sonrası gündem oldu tepkileri büyüdü.

Cevdet Berker İşleyen
Yaser Asprilla

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 68’e yükseltti. Hafta başında Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık fark, alınan beraberliğin ardından 2 puana kadar indi. Kocaelispor ise son iki maçından beraberlikle ayrılarak 35 puana ulaştı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Maçın ardından sarı-kırmızılı camiada yaşanan puan kaybı konuşulurken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Yaser Asprilla’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Genç oyuncunun karşılaşma sonrası gülümsediği bir fotoğraf paylaşması kısa sürede tepkilerin odağı haline geldi.

SİLDİ VE YORUMLARI KAPATTI

Tepkilerin artmasının ardından Kolombiyalı futbolcu söz konusu paylaşımını kısa süre içinde hesabından kaldırdı. Ayrıca sosyal medya hesabında yorumları da kapattığı görüldü.

"ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Galatasaray Kulübü, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi."

