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Galatasaraylıları sinirden çıldırtacak hamle! Jorge Jesus Bruma'yı istiyor

12.06.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gösterdiği performansla dünya futboluna kendini tanıtan Bruma'ya Fenerbahçe kancayı taktı. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için girişimler başladı. Fatih Terim zamanında alınan ve o dönem büyük sükse yaratan Armindo Bruma, Jorge Jesus tarafından Fenerbahçe'ye isteniyor.

Galatasaraylıları sinirden çıldırtacak hamle! Jorge Jesus Bruma'yı istiyor
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: PSV Eindhoven
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Fatih Terim Galatasaray'a kazandırmıştı, Jorge Jesus'un ilk isteği o oldu... Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Brezilya basını, bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Armindo Bruma için Fenerbahçe'ye rakip çıktığını öne sürdü.

FATİH TERİM'İN PRENSİ BRUMA

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Sporx'teki habere göre; Brezilya'da yayın yapan Lance internet sitesinin haberine göre; Portekizli futbolcu için Fenerbahçe'nin dışında Botafogo da oyuncuyla ilgileniyor. Brezilya ekibi, Bruma için PSV'ye resmi kiralama teklifini yaptı.

'EN BÜYÜK ENGEL FENERBAHÇE'

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Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin bu transfere en büyük engel olduğu aktarıldı. İddiaya göre; Fenerbahçe, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un listesinde olduğu belirtilen futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor.

BRUMA'NIN PERFORMANSI

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Portekizli futbolcu Bruma, futbol kariyerinde şu ana kadar Sporting Lizbon, Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, Olympiakos ve PSV takımlarında oynadı. Geçen sezon PSV'de tüm kulvarlarda toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol ve 4 asist üretti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

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30 Haziran 2023 tarihine kadar PSV ile kontratı bulunan Bruma, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Galatasaray'daki döneminde 12.5 milyon Euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Bruma
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