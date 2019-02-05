Galaxy S8 ve Note 8 için Android 9.0 Pie günler kaldı!

Samsung, geçtiğimiz yılın son günlerinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınlamıştı. Güney Koreli firma, şimdi de 2017 yılı amiral gemisi modelleri için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

Samsung’un güncelleme takvimine göre; Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri bu ay içerisinde Android 9.0 Pie ile tanışacak.

Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri alacağı güncelleme ile Samsung’un yeni arayüzü One UI ile tanışacak. Muhtemelen bu modeller son güncellemesini almış olacak. Galaxy S7’ye bile desteğini kesen firmanın Galaxy S8’e Android Q güncellemesini vereceğini hiç düşünmüyoruz.

Mart ayında Google I/O 2019 etkinliği düzenlenecek ve bu etkinlikte Android 10 Q sürümü tanıtılacak. Android Pie güncellemesinin tüm Android telefonlara geç gelmesi doğrusu pek hoş olmadı.

Google, güncelleme konusunda neden hala firmalara bir yaptırım uygulayamıyor akıl alır gibi değil. Umarız Android, iOS’e artık güncelleme konusunda ciddi bir rakip olur ve bu sayede Apple da yenilikleri damıtarak vermekten vazgeçer.

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