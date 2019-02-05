Galaxy S8 ve Note 8 için Android 9.0 Pie günler kaldı!

Samsung, geçtiğimiz yılın son günlerinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınlamıştı. Güney Koreli firma, şimdi de 2017 yılı amiral gemisi modelleri için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.
Samsung’un güncelleme takvimine göre; Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri bu ay içerisinde Android 9.0 Pie ile tanışacak.
Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri alacağı güncelleme ile Samsung’un yeni arayüzü One UI ile tanışacak. Muhtemelen bu modeller son güncellemesini almış olacak. Galaxy S7’ye bile desteğini kesen firmanın Galaxy S8’e Android Q güncellemesini vereceğini hiç düşünmüyoruz.
Mart ayında Google I/O 2019 etkinliği düzenlenecek ve bu etkinlikte Android 10 Q sürümü tanıtılacak. Android Pie güncellemesinin tüm Android telefonlara geç gelmesi doğrusu pek hoş olmadı.
Google, güncelleme konusunda neden hala firmalara bir yaptırım uygulayamıyor akıl alır gibi değil. Umarız Android, iOS’e artık güncelleme konusunda ciddi bir rakip olur ve bu sayede Apple da yenilikleri damıtarak vermekten vazgeçer.
PUBG Mobile oynamak için telefon alamayan genç intihar etti!
Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt
Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı
Gelen mesaj sokağa döktü
Korkunç iddia doğru çıktı! Kahreden haber geldi: Cesetleri çıkarıldı
Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar
Mega suitler özel uşaklar ve epik havuzlarla dünyanın en lüks otelleri
Mahzuni Şerif, Edip Akbayram, Yıldız Tilbe ve niceleri... Yeni Akit'ten 'Şirk Dolu Şarkılar' listesi
Kutup Girdabı etkisi altındaki Amerika’dan inanılmaz fotoğraflar
Çocukken ne kadar saf olduğumuzu anlatan en iyi 20 tweet
Kira ödüyorsanız sizi buraya alalım! Hislere tercüman oluyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum