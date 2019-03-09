Galaxy S9+ fiyatında büyük indirim söz konusu

Yeni S serisi modellerin satışa sunulmasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl raflardaki yerini alan S9 modellerinin fiyatları da düşmeye başladı. Bu bağlamdaki en büyük indirim ise eBay üzerinde faaliyet gösteren bir satıcıdan geldi.

eBay üzerindeki never-msrp isimli satıcı Galaxy S9+ modelini 524.99 dolardan satmaya başladı. Normal şartlarda 750 dolar civarında fiyatlardan satılan Galaxy S9+ için yaklaşık olarak 225 dolarlık bir indirim söz konusu.

Zaten satıcı 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde 8068 adet Galaxy S9+ satmış durumda. Eldeki stoğun yüzde 98’i an itibariyle tükenmiş. Muhtemelen bu gün içerisinde kalan yüzde 2’lik stokta tükenecektir. Her zamanki gibi yine Türkiye’ye gönderimin olmadığını da hatırlatalım.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Ülkemizde Galaxy S9+ hali hazırda 5500TL civarında fiyatlardan satılmakta. Dilerseniz bu fiyata yeni çıkan bir Galaxy S10e almanız da mümkün. Burada tercih tamamen kullanıcıya bırakılmış.

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