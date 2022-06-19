Galeri Beylikdüzü "Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu" ile açıldı

İSTANBUL (AA) - Galeri Beylikdüzü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990'lı yıllardan bu yana oluşturduğu özel koleksiyonu ile açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfınca kente kazandırılan galerinin açılışına, Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, çocukları Semih, Mehmet Selim ve Beren'in yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, koleksiyona eserleriyle katkı sunan sanatçılar ve bazı davetliler katıldı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, İstanbul'un binlerce yıllık medeniyet birikimiyle büyük bir koleksiyoncu, fırsatlarla dolu bir şehir olduğunu söyledi.

Tarih boyu birçok kıymeti içerisinde bulunduran İstanbul'un hak ettiği değeri bulması gerektiğine dikkati çeken İmamoğlu, özel koleksiyonunun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve yakın çevresinin beğenisiyle şekillendiğini kaydetti.

İmamoğlu, koleksiyonda farklı kuşaklar ve tekniklerden eserlerin bir araya geldiğini ifade ederek, "Bazen ne kadar güzel bir şey birikmiş diyorum. Eserlerin sahiplerinin bir kısmı bugün aramızda. Katılamayanlar da var. Bir de hayatını kaybedenler var. Her birine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

- "Kadın sanatçıları önceleyen anlayışla hareket edeceğiz"

Galeri Beylikdüzü'nün yıl boyu sergilere, atölyelere, söyleşilere ev sahipliği yapmasını isteğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Eşim Dilek Kaya İmamoğlu'yla beraber buranın sanatçıları destekleyen bir merkez olmasını diledik. Bu konuda da özellikle yeni mezun ya da kariyerinin başındaki sanatçıları, kadın sanatçıları önceleyen bir anlayışla hareket edeceğiz. Kişisel sergisini açan sanatçılara burası ev sahipliği yapsın istiyoruz. Bunun yanı sıra zaman içerisinde genç sanatçılarla birlikte sadece Türkiye'nin değil, küresel bazda da bazı etkinliklerle, buluşmalarla bağını arttıran bir yapıyı buraya kazandırmak arzusundayız."

Küratörlüğünü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın üstlendiği koleksiyonda 400'ün üzerinde eser yer alıyor. Toplam 103 sanatçının imzasını taşıyan eserler, illüstrasyondan desene, gravürden heykele, baskı sanatından dijital sanata yaklaşık 100 yıl boyunca devam eden bir ifade arayışının döngüsüne ışık tutuyor.

