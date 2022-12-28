1,5 yıl sonra futbola döndü! Eski başkanla kavga edip ayrılmıştı, imzaya gitti! Özer Hurmacı'dan flaş hamle...

"PAYLAŞIMINI SİLMESEYDİ!"

Mestan ise cevap olarak, "Özer Hurmacı’nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığıyla başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır. Her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir. Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü’nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı’nın hangi kulüpte forma giydiğini hatırlaması ve formanın hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor’dan büyük değildir hem de hiç kimse..." ifadelerini kullanmıştı.