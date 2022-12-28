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  4. 1,5 yıl sonra futbola döndü! Eski başkanla kavga edip ayrılmıştı, imzaya gitti! Özer Hurmacı'dan flaş hamle...

1,5 yıl sonra futbola döndü! Eski başkanla kavga edip ayrılmıştı, imzaya gitti! Özer Hurmacı'dan flaş hamle...

28.12.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'da 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında forma giyen Özer Hurmacı, sözleşmesini uzatmamasının ardından futbolu bırakmıştı. Takımdan ayrıldıktan sonra yeşil - beyazlı kulübün eski başkanı Mesut Mestan ile sosyal medya üzerinden sert bir tartışma yaşayan Hurmacı, eski takımı Bursaspor'a geri döndü. 36 yaşındaki futbolcunun Bursaspor ile her konuda anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Bursaspor'da 2 sezon forma giten Özer Hurmacı, 2020/21 sezonundan sonra sözleşmesini yenilememiş, yeşil-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra takım bulamamıştı. 36 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla çıktığı 45 maçta 6 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.

FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

ESKİ BAŞKANLA TARTIŞMIŞTI

ESKİ BAŞKANLA TARTIŞMIŞTI

Özer Hurmacı, o dönem takımdan ayrıldıktan sonra yeşil - beyazlı kulübün eski başkanı Mesut Mestan ile sosyal medya üzerinden bir tartışma yaşamıştı.

"ANLATSANA KULÜBÜ NASIL SATTIĞINI"

"ANLATSANA KULÜBÜ NASIL SATTIĞINI"

Deneyimli oyuncu, "Mesut Mestan özledik yalanlarını. Anlatsana kulübü ADS’ye (Adana Demirspor) nasıl sattığını. Organizasyonlar falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara. Anlatsana, hala sokağında gezebildin şehir bilsin..." şeklinde bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımını dakikalar içinde silmişti.

"PAYLAŞIMINI SİLMESEYDİ!"

"PAYLAŞIMINI SİLMESEYDİ!"

Mestan ise cevap olarak, "Özer Hurmacı’nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığıyla başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır. Her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir. Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü’nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı’nın hangi kulüpte forma giydiğini hatırlaması ve formanın hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor’dan büyük değildir hem de hiç kimse..." ifadelerini kullanmıştı.

FLAŞ HAMLE

FLAŞ HAMLE

Bursaspor'dan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve futbolu bırakan Özer Hurmacı'dan flaş bir hamle geldi.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Özer Hurmacı, 1,5 yıl aradan sonra futbola geri döndü. 36 yaşındaki futbolcu, eski takımı Bursaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

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