1 penaltı, 1 ofsayt... Fatura Caner Erkin'e kesildi! "Artık oynamamalı"

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, uzun süre unutulmayacak mücadelede rakibini 5-4'lük skorla mağlup ederken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 3 kez penaltı noktasını gösterdi. Sarı-Lacivertliler zorlu karşılaşmada 90+5. dakikada Batshuayi'nin attığı galibiyet golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken, Karagümrük cephesinde alınan bu sonucun yankıları da sürüyor.

Karagümrük tarafında özellikle karşılaşmada 1 kez penaltıya sebebiyet veren ve son dakikada atılan golde ofsaytı bozan Erkin'e tepkiler çığ gibi büyürken, taraftarlar "Artık oynamamalı" yorumunda bulundu.

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